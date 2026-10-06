In.Xurga pone en la web las grabaciones de sus congresos en Vilagarcía

Una de las jornadas del congreso de In.Xurga Cedida

In.Xurga pone a disposición de toda la ciudadanía el enlace gratuito de sus grabaciones de congresos de los últimos años realizados en Vilagarcía, que contaron con el apoyo del Concello. Pueden consultarse a través de la web de la entidad, que promueve la inclusión real en la judicatura.

En los años 2024 y 2026 los enlaces están separados por días, por lo que la visualización es fácil. Además, se facilita el subtitulado de cada emisión. Aparece también una importante reunión del año 2023 en la UNED, a cargo del magistrade Jesús Ociel Baena, asesinado solo un par de meses después de su participación junto a Inxurga y un referente en la defensa de los derechos de México y toda América Latina.

En la web también están colgadas la conferencia de Josefa García Llorente, que versó sobre los delitos de odio y que también falleció. "Al año siguiente se hizo un especial obituario de ambos que también se puede ver en la web", explican desde In.Xurga.