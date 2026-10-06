Fajardo apuesta por una tasa turística que sirva para financiar la vivienda pública en Vilagarcía

Juan Fajardo, de EU, en un pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Esquerda Unida propone la creación de una tasa turística municipal en Vilagarcía, con el objetivo de que lo recaudado sirva para financiar vivienda pública en la localidad. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, llevará esta propuesta al próximo pleno de la Corporación para intentar lograr el apoyo del resto de los grupos.

El izquierdista expone que, en un momento en el que el precio de la vivienda y los alquileres son inaccesibles para muchas familias, es "necesario buscar novas vías de financiamento para desenvolver políticas activas de vivenda" en la ciudad. De hecho Fajardo cree que el turismo debe contribuir también a garantizar el derecho a vivir en Vilagarcía a quienes quieran hacerlo.

Acciones

EU entiende que lo recaudado con la tasa turística permitiría llevar a cabo políticas activas para facilitar el acceso a un techo. Pone como ejemplo la creación de un parque público de vivienda, la rehabilitación de inmuebles, la promoción de alquileres accesibles y facilitar el acceso a un domicilio a las personas que viven y trabajan en la ciudad. La idea de la formación es que la tasa pueda ser aprobada y que entre en vigor durante el año 2027.

“Vilagarcía non pode converterse nun lugar onde sexa cada vez máis difícil vivir mentres medra a actividade turística. Se o turismo xera riqueza, unha parte desa riqueza debe servir para garantir que a nosa veciñanza poida seguir viviendo aquí", declara el portavoz.

Las cuentas

Esquerda Unida echa mano de los datos oficiales de ocupación y hace sus cuentas. Estima que con una tasa turística de 1 euro por persona y noche la recaudación anual sería de 821.824 euros. Si la tasa es de 1,5 la cantidad asciende a 1.232.736 euros; de 2 euros a 1.643.648 euros y de 2,5 a más de dos millones de euros.

La formación cree que estas cantidades permiten hablar de una medida que "non é simbólica", sino que sería "unha nova fonte de financiamento municipal que permitiría mobilizar varios millóns de euros para vivenda nun único mandato municipal".