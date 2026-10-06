El adelanto de las elecciones obliga a cambiar de fecha la apertura del Belén de Valga

Imagen de una visita al Belén de Valga

El adelanto de las elecciones generales para el día 29 de noviembre obligará a Valga a cambiar la fecha prevista para la inauguración de su Belén Artesanal. La organización está buscando una fecha alternativa para la apertura de la que es una de las citas más destacadas de la localidad.

En todo caso los miembros de la asociación Amigos do Belén de Valga ya tienen la maquinaria en marcha para que todo esté listo a tiempo. Así pues trabajan cada día en sus respectivas secciones: carpintería, electricidad, montaje, costura, diseño de figuras... El esfuerzo conjunto tiene un único propósito: volver a sorprender a los miles de visitantes que cada año llegan a Valga desde los puntos más diversos de la geografía gallega y también del resto de España.

Motor turístico

El Belén Artesanal en Movemento de Valga cuenta con la declaración de Interese Turístico de Galicia y – ya por su edición número 32– se ha convertido en un fenómeno turístico en la localidad de Ulla-Umia superando las 40.000 visitas en los últimos años.

Desde el Concello destacan que la diferencia del Belén de Valga frente a otros nacimientos tradicionales es la combinación entre la representación religiosa y la crónica de actualidad, recogiendo los acontecimientos más destacados que se produjeron a lo largo del último año a nivel local, regional, nacional e internacional. En Valga se incorporan cada año personajes de la cultura, la política, el deporte y el espectáculo, así como acontecimientos sociales y noticias de impacto.