Breogán pide que se repongan los semáforos de O Piñeiriño

Semáforos de o piñeiriño Gonzalo Salgado

La Asociación Veciñal Breogán denuncia la situación de inseguridad y falta de servicios en el barrio de O Piñeiriño, tras la recuperación del tráfico en la Avenida de Cambados. “A pesar de que hai máis dun mes que se reabriu a circulación normal tras as obras do tanque de tormentas, os semáforos continúan fóra de servizo e a marquesiña de autobús segue sen ter resposta”, explican desde O Piñeiriño.

Piden al Concello que asuma estas actuaciones si la empresa adjudicataria de la obra de los tanques no lo hace. Ravella ya le envió el informe correspondiente, pero desde Breogán muestran su preocupación por el tiempo de respuesta. “Como imos confiar na rapidez dunha empresa que acumula máis de dous anos de retraso na súa obra?”, se preguntan, mientras inciden en que la gente del barrio “non pode esperar á reacción duha firma á que parece non importarller os nosos problemas nin responsabilizarse a tempo dos seus”.

Recuerdan desde la asociación que la Avenida de Cambados es una de las principales entradas al centro de VIlagarcía y soporta un gran tráfico constante de vehículos y peatones, que se dirigen a colegios, institutos o a las instalaciones deportivas de Fontecarmoa. “Nun núcleo urbano tan importante como O Piñeiriño non se poden tolerar atrasos nunha cuestión tan crítica para a seguridade viaria”. Por ello, pide al Concello que tome las riendas de la situación, en el caso de que la empresa no ofrezca una solución inmediata.