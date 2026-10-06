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Vilagarcía

ADIF restablece la circulación ferrovaria tras varios problemas por las tormentas que obligaron a los viajeros de Vilagarcía a ir en bus

En el tramo de Santiago se registraron importantes lluvias

Olalla Bouza
06/10/2026 12:19
Estación de tren Vilagarcía
Estación de tren Vilagarcía
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Las primeras grandes tormentas del otoño están dejando ya problemas en la circulación de trenes, que sufrió una suspensión temporal durante las primeras horas de la mañana en la línea entre Vigo y A Coruña. El convoy que salió de la ciudad herculina alas 9:35 horas estuvo más de una hora parado en Santiago, por lo que los viajeros que iban a Padrón, Pontecesures, Catoira y Vilagarcía tuvieron que ser trasladados en autobús.

En estos momentos, la circulación está restablecida, aunque quedan arreglos pendientes y los trenes de la vía convencional se desviarán por la del Eixo Atlántico.

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