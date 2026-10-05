Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Sin cinturón de seguridad, con una rueda pinchada y con el niño en el regazo: el panorama con el que se encontró la Policía Local en Vilagarcía

El conductor iba a dejar a su hijo a la guardería antes de llevar el vehículo al taller

Olalla Bouza
05/10/2026 19:14
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Local de Vilagarcía se encontró esta mañana con todo un viaje al pasado. Un panorama digno de varias décadas atrás y varias infracciones en un solo vehículo.

Todo comenzó cuando percibieron la existencia de un coche que circulaba con una rueda pinchada. Pararon al conductor para advertirlo, pero les dijo que ya lo sabía y que iba a ir al taller una vez que dejase a su hijo en la guardería. Llegó entonces la siguiente sorpresa: el menor no viajaba en la silla homologada y obligatoria, sino en el regazo de su madre que, además, iba sin cinturón de seguridad. Los agentes recuerdan que, en caso de frenazo brusco o colisión, el peso de la mujer multiplicaría la función de la velocidad sobre el pequeño.

Por otra parte, el cuerpo municipal de Policía se encuentra realizando controles de tráfico de vigilancia de las distracciones al volante, una campaña de la DGT. Durante esta mañana, detectaron dos conductores haciendo uso del móvil y tres sin cinturón.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620