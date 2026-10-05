Sin cinturón de seguridad, con una rueda pinchada y con el niño en el regazo: el panorama con el que se encontró la Policía Local en Vilagarcía

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía se encontró esta mañana con todo un viaje al pasado. Un panorama digno de varias décadas atrás y varias infracciones en un solo vehículo.

Todo comenzó cuando percibieron la existencia de un coche que circulaba con una rueda pinchada. Pararon al conductor para advertirlo, pero les dijo que ya lo sabía y que iba a ir al taller una vez que dejase a su hijo en la guardería. Llegó entonces la siguiente sorpresa: el menor no viajaba en la silla homologada y obligatoria, sino en el regazo de su madre que, además, iba sin cinturón de seguridad. Los agentes recuerdan que, en caso de frenazo brusco o colisión, el peso de la mujer multiplicaría la función de la velocidad sobre el pequeño.

Por otra parte, el cuerpo municipal de Policía se encuentra realizando controles de tráfico de vigilancia de las distracciones al volante, una campaña de la DGT. Durante esta mañana, detectaron dos conductores haciendo uso del móvil y tres sin cinturón.