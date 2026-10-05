Movilizan la grúa por una mujer que quedó atrapada entre dos coches aparcados en Vilagarcía

Entrada al centro de salud de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía movilizó la grúa municipal para rescatar a una mujer que, tras caer, se quedó atrapada entre dos coches aparcados en batería. Los hechos ocurrieron en la Rúa do Pino, sobre las 9:58 horas,

La mujer, de 86 años de edad, fue atendida por el personal del PAC, con una posible fractura de cadera, y trasladada al Hospital.