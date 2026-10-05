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Vilagarcía

Los 'Death Café' llegan a Vilagarcía de la mano de Jesús Merino

El próximo miércoles será el primero, en el espacio Ara Sostible

Olalla Bouza
05/10/2026 16:49
El cartel
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El divulgador Jesús Merino promueve una nueva iniciativa para favorecer el encuentro para pensar y conversar. Se trata de los ‘Death Cafe’. que nacieron en Londres en el año 2011 y que abordan la muerte y el duelo, así como los rituales que los rodean.

La primera de estas reuniones tendrá lugar el próximo miércoles, 7 de octubre, y será en Ara Espazo Sostible, situado en la Praza da Independencia y cedido por Araceli Silva, de quien destaca su “colaboración entusiasta”. Animan a participar a todas las personas que quieran conversar sobre la muerte y el duelo en un entorno amable y respetuoso. La iniciativa bebe de otras como la que el sociólogo y antropólogo Bernard Crettaz puso en marcha en 1989, cuando entre otros proyectos sobre la muerte expuso ‘Alivio mortal’ y organizó su primer ‘Cafe mortel’. En 2010 publicó el libro sobre estas experiencias. ‘Death Cafe’ es una iniciativa para crear espacios en los que hablar de una forma normalizadora de la muerte. Nace como franquicia social, al que se puede adherir cualquiera que asuma los principios de este movimiento, sin ánimo de lucro sobre la “finitud” de la vida humana.

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