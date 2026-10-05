La Policía Nacional detiene a uno de los moradores de la narcocasa de Trabanca Badiña

Agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía procedieron a la detención de uno de los moradores de la narcocasa de Trabanca Badiña. La Audiencia de Pontevedra emitió una requisitoria de arresto e ingreso en prisión.

El problema de este inmueble se arrastra desde hace años, llegando incluso a generar movilizaciones vecinales, debido a la inseguridad por la presencia de droga en zonas públicas, como el parque, pero también por los conflictos violentos registrados en el propio inmueble.

Desde la Comisaría destacan que es el trabajo policial el que contribuyó a que "las diferentes actuaciones desarrolladas hayan tenido su correspondiente recorrido judicial". Los agentes procedieron a la detención en el mismo día ne el que llegó la requisitoria del tribunal provincial.

La Policía Nacional de Vilagarcía manifiesta su compromiso para desarrollar las actuaciones necesarias para "prevenir y perseguir el tráfico de drogas y aquellas conductas delictivas que afecten a la seguridad y convivencia de los vecinos, manteniendo una actuación permanente a las demandas ciudadanas y actuando, como en este caso, con la máxima celeridad ante los requerimientos de la autoridad judicial".