Curtas premia los balcones y ventanas más "arrepiantes" de Vilagarcía

Cartel del evento Cedida

Los balcones más "arrepiantes" de Vilagarcía tendrán premio. Curtas pone en marcha la primera edición de este concurso, que se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, para el cual es necesario inscribirse previamente a través de este formulario y cuyo premio consiste en un pack exclusivo de merchandising del festival que, además, promete incluir sorpresas.

El jurado estará compuesto por miembros de la organización. La temática decorativa debe estar inspirada en el género fantástico, abarcando cualquiera de sus vertientes, desde la fantasía al terror pasando por la ciencia ficción.