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Vilagarcía

Curtas premia los balcones y ventanas más "arrepiantes" de Vilagarcía

El premio consistirá en un pack de merchandising exclusivo con sorpresa del festival

Olalla Bouza
05/10/2026 18:49
Cartel del evento
Cartel del evento
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Los balcones más "arrepiantes" de Vilagarcía tendrán premio. Curtas pone en marcha la primera edición de este concurso, que se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, para el cual es necesario inscribirse previamente a través de este formulario y cuyo premio consiste en un pack exclusivo de merchandising del festival que, además, promete incluir sorpresas.

El jurado estará compuesto por miembros de la organización. La temática decorativa debe estar inspirada en el género fantástico, abarcando cualquiera de sus vertientes, desde la fantasía al terror pasando por la ciencia ficción.

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