Castes, música y vino durante dos fines de semana en Vilagarcía

Presentación de Castes Mónica Ferreirós

Vilagarcía se rinde a Castes durante dos fines de semana. El festival divide la actividad para llegar a todos los públicos de una manera más relajada y en dos escenarios muy potentes: el de A Peixería, donde será el musical; y el de la Plaza de Abastos, que desde el primer momento aparece vinculado a al promoción vitivinícola del evento promovido por José Dieste.

"Son adegas dun perfil máis pequeno, o que non quere dicir que sexan menos importantes. Son as que máis nome e fama nos dan", explicó Dieste, que este año llega a la novena edición de Castes con el apoyo del Concello, la Xunta y la Diputación.

Luis Fercán, Marilia Monzón. Monolious DOP, Os Carismáticos o dj Julian componen el cartel musical del festival que se celebrará el 7 de noviembre, en A Peixería, con las entradas ya a la venta en la web. Dieste explicó que los artistas estarán desde el viernes al domingo para conocer las bodegas. Son ya más de medio centenar las que están anotadas en un evento que busca, con cada cata y con cada actividad, eliminar cualquier rastro de "elitismo" con el que se asocia el mundo del vino e integrar al público joven, "cun consumo moderado", apuntó el promotor.

La programación

El festival contará con su propio Túnel del Vino, que también estará en la Praza de Abastos, el otro de los escenarios y donde comenzará el grueso de la programación el fin de semana del 14 y el 15 de noviembre, con los Premios y Late Wine, la feria en la zona de la verdura, una cata de añadas de caldos históricos, zona de tapas o una sesión especial de los conciertos.

Antes de eso, el 24 de octubre, habrá un Túnel del Vino, con aforo para 30 personas y el 28 una precata para los premios, además de una de las aulas formativas con acceso gratuito para todos los públicos. La siguiente será el 4 de noviembre.

Una de las novedades de este año es la sesión tardeo de Castes, que será el día 6 de noviembre y con grupos locales y barras con bebidas. En esta jornada, el acceso será gratuito. El diputado provincial, Javier Tourñis, destacó que Castes trasciende a Vilagarcía y "engloba o viño, a nosa gastronomía e cultura", con un cartwel musical que invita a disfrutar de la ciudad. Un guante que recogió Alberto Varela, que incidió en que se trata de una feria "moi mimada" y "moi importante" y de un evento que "toda todos os palos" y constituye "un orgullo".