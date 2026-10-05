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Vilagarcía

Alberto Varela: "La ultraderecha está  polarizando la sociedad a un extremo irrespirable"

El alcalde de Vilagarcía presentó denuncia contra su agresor, pide "responsabilidade" y destaca las mayoritarias muestras de simpatía

Olalla Bouza
05/10/2026 14:10
Alberto Varela y Paola María durante su comparecencia
Alberto Varela y Paola María durante su comparecencia
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A Alberto Varela le da pudor hablar de la agresión que sufrió hace dos días mientras celebraba un cumpleaños en compañía de familiares, amistades y varios menores, entre ellos su hija pequeña. Por eso le dio muchas vueltas a la hora de hacerlo público. "Son circunstancias que no son bonitas de vivir, pero también es cierto que, por un ejercicio de responsabilidad, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad porque no todo vale", dice el regidor.

El socialista señala que la persona que lo agredió sabía perfectamente que el grupo estaba formando por gente de su partido y que se dirigió a ellos al grito de "rojos de mierda" y refiriéndose a "una persona que desgraciadamente estuvo en nuestro partido", en alusión al ministro Ábalos, con el que el agresor les instó a "ir de putas". Son tipos de mensajes que Varela enmarca directamente en un clima impulsado por la ultraderecha. "Hace tiempoe sa persona no hubiera repetido como un mantra ese discurso", asegura el alcalde, que esta misma mañana presentó una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional.

"Están polarizando la sociedad a un extremo irrespirable y, sinceramente, me costaría ahora a algunas personas que no están  decirles que se acerquen a la política", asegura el socialista, que también valora la enorme cantidad de mensajes de apoyo recibidos, tanto en redes como en la calle. "Llevo once años como alcalde y es la primera vez que me pasa. Normalmente todo el mundo es maravilloso, muy agradable y muy respetuoso. Esta ciudad es maravillosa", dijo Varela, que incide en que en cualquier caso "no ayuda el clima política de tensión".

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