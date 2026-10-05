A 27 grados y con la Navidad a cuestas en Vilagarcía

Instalación luces Mónica Ferreirós

Es ya una tradición que, con el verano aún despidiéndose (y en ocasiones todavía en plena temporada estival) los turrones comiencen a asomar tímidamente por las estanterías de los supermercados. Esta vez, incluso acompañados de los polvorones, pese a que las temperaturas de este "veranillo de San Miguel" no animan para comerse un dulce tan seco y contundente.

También comienza a ser normal que los bazares y tiendas de artículos variados adelanten los pasillos dedicados a las fiestas navideñas, aunque en este 2026 se han llevado por delante el Samaín.

Pero a lo que no se están tan acostumbrado, al menos en Vilagarcía, es que la instalación de la decoración navideña llega con octubre apenas empezado. Con unas máximas de 27 grados, los oufit de chanclas y vestidos rescatados del armario y un sol resplandeciente, A Baldosa se encontró con otra curiosa estampa: los trabajadores de Iluminaciones Santiaguesas instalando las bombillas, color nieve, que anticipan las navidades. La explicación habría que buscarla en la gran actividad que esta empresa tiene en buena parte de los concellos gallegos, lo que le lleva a programar el trabajo con tiempo. Las luces se encenderán, eso sí, a su debido tiempo. Pero la imagen no deja de ser curiosa.