Una presunta banda al servicio del crimen: Así se cree que blanqueaba la red por la que cayó 'Fodoki'

Uno de los registros practicados Cedida

La operación en la que cayó el vilagarciano Óscar A.S., más conocido como ‘Fodoki’, conllevó la detención de 26 personas más y la emisión de cinco órdenes internacionales, varias de ellas sobre los narcotraficantes más buscados, por lo que sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos y actuaciones.

Fue el 23 de septiembre cuando el vilagarciano fue detenido, tras un registro practicado por agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil, que se llevó a cabo tanto en su residencia situada en la Rúa Castelao como en el garaje del mismo edificio. Dos días después, y tras declarar ante el Juzgado de Vilagarcía aunque la operación la lleva la Audiencia Nacional, fue enviado a prisión. Óscar A.S. saltó a la luz pública tras lograr escapar de un presunto secuestro en el que le dispararon en la pierna y llegar ensangrentado al Hospital do Salnés, hechos que desde el primer momento la Policía Nacional relacionó con un posible ajuste de cuentas.

Ocurrió en julio de 2023. Dos meses después, en septiembre, comenzó la investigación cuando se constató, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, de que existía una red que realizaba envíos de droga con destino a Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos de cocaína. El entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal, según fuentes policiales, dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.

Los investigadores comprobaron la existencia de rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, a través de modalidades conocidas como ‘gancho griego’ o ‘preñado’. Asimismo, la operación dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario.

Incautación de armas y 1,3 millones en criptomonedas

A través de esta red invertían en promociones y villas de lujo desarrolladas, íntegramente, por su propia estructura, en las zonas más exclusivas de Ibiza, Marbella, pero también en otros países como República Dominicana o Dubái. Los investigadores detectaron, además, una gran capacidad en materia de blanqueo, llegando incluso a ampliar el negocio y ofrecer sus servicios a otras organizaciones, bajo un modelo de ‘crime as a service’, que permitía también regularizar los beneficios de sus importaciones de cocaína.

Acabaron así convirtiéndose en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico, según explican los investigadores, generando una doble vía de ingresos. La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los que se considera entre los principales líderes de la organización, que residía en una de las villas de lujo de República Dominicana. Para estas actuaciones, se desplazaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, colaborando con la Dirección Nacional del Control de Drogas.

En total, fueron 27 las detenciones durante la fase de explotación, en la que participaron agentes de la DEA, de Europol y de la Policía Judiciaria de Portugal bajo la dirección conjunta, por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se practicaron asimismo 38 entradas y registros simultáneos en España y la República Dominicana, de los cuales solo uno fue en Galicia, el que acabó con la detención de 'Fodoki'. Además, hubo actuaciones en Ibiza, León, Almería, Madrid y Málaga. Como resultado

Como resultado, se incautaron de más de 270.000 euros en efectivo en diferentes monedas (dírhams de Emiratos Árabes Unidos y dólares) y bloquearon más de 1,3 millones en criptoactivos. Además, intervinieron seis armas de fuego (una de ellas de guerra), 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y se acordó el bloque de 95 inmuebles y 200 bienes vinculados a los investigados. Estas medidas buscan atacar, directamente, el patrimonio vinculado al tráfico de drogas y blanqueo.