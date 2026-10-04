Oleada de solidaridad con Varela tras la agresión al grito de "rojos de mierda"

Varela junto a portavoces y alcaldes socialistas de O Salnés Mónica Ferreirós

Alcaldes y portavoces socialistas o el secretario provincial del puño y la rosa, David Regades, mostraron su apoyo al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el rechazo a la agresión que sufrió ayer sábado mientras celebraba un cumpleaños rodeado de amistades y de menores, entre los que se encontraba su hija. Un hombre le dio dos manotazos por la espalda e incluso lo agarró por el cuello, al grito de "rojos de mierda" y "id de putas con Ábalos", por lo que el regidor decidió que irá a poner una denuncia mañana.

"Non pode ser que nun espazo democrático como é España, Galicia, Vilagarcía teñamos que estar sufrindo este tipo de ameazas, insultos e xa non de provocacións, se non de agresións", declaró el alcalde de O Grove, José Cacabelos, que hizo un llamamiento a "enfriar os ánimos, porque non todo vale e absolutamente nada merece a violencia".

En los mismos términos se manifiesta su compañera de partido y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que mostro su rechazo a "todo tipo de violencia" y hace un llamamiento a la derecha para que "deixe de sementar odio". En este sentido, destaca que el PP mesino "hoxe mesmo publicou nas redes que eu son son responsable do Caso Koldo", por lo que pide "respeto e seriedade", pero también un "posicionamento en contra da violencia".

El secretario provincial del PSdeG en Pontevedra, David Regades, también censuró "de forma rotunda" la agresión física y verbal a Varela, que considera un "reflexo" de la "radicalización do insulto como instrumento político", por lo que aboga por la "argumentación" y cuidar la democracia, ya que la alternativa es "perder as liberdades".

El PSOE de Ribadumia, en sus redes sociales, también mostró su rechazo al odio e hizo un llamamiento a la convivencia, mostrando su apoyo a Alberto Varela. En el mismo sentido se pronunció en redes el alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago.

El PP de Vilagarcía también mostró su repulsa a los ataques e insultos a Varela. "Non estamos dacordo con este tipo de comportamentos, veñan de quen veñan", dicen los conservadores, que defienden que "en política pódese discrepar" pero no "normalizar os insultos e os ataques personais". Es en este sentido en el que recalcan que "tampouco estamos de acordo cos atauqes, descalificacións e insultos que nos últimos plenos están recibindo os concelleiros do PP de Vilagarcía".