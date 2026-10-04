El alcalde de Vilagarcía denunciará a su agresor 

Rp Alberto Varela balance anual Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presentará mañana lunes una denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional contra el hombre que lo agredió el sábado por la tarde, mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo en un local hostelero.

El socialista toma esta decisión, "tras meditar moito" y con la intención de "chamar a atención sobre a gravidade que ten normalizar o insulto por razóns ideolóxicas e a escalada violenta que se está a producir como consecuencia".

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde, en Méndez Núñez, donde el regidor se encontraba con unos amigos y con varios menores, entre los que se encontraba su propia hija. El hombre se acercó a Varela por detrás y le dio dos manotazos bastante fuertes en la espalda, mientras gritaba "rojos de mierda" e "id de putas con Ábalos". El agredido se dio la vuelta, le recriminó la actitud y fue entonces cuando el hombre lo agarró por el cuello, por lo que el resto del grupo se levantó para ayudarlo, recibiendo también golpes e insultos.

Hasta la zona se desplazaron la Policía Nacional y la Policía Local, pero el agresor ya se había marchado. Se trata de un conocido de las fuerzas de seguridad, que ya acudieron a la zona en varias ocasiones debido a sus quejas y actitud agresiva, ya que incluso arroja agua por la ventana (vive en uno de los edificios de la zona hostelera) a los clientes de los establecimientos.

De hecho, este individuo también fue en una ocasión expulsado del Pleno de Vilagarcía, tras fuertes amenazas a los miembros del gobierno local. Pese a no haber sufrido lesiones, Varela decide denunciar por las consecuencias que pudieron tener los hechos del sábado. Sobre todo, debido al clima de crispación social y política. "Feitos tan desagradables como o que vivín eu onte e as persoas que me acompañan teñen que facernos relfexionar como sociedade sobre o uso de insulto a quen pensa diferente ou ten outra ideoloxía. É unha perigosa práctica promovida pola extrema dereita, que incita ao odio e que deriva en violencia", expuso Alberto Varela. Son muchas las muestras de solidaridad que recibió el alcalde socialista.