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Vilagarcía

Aparece el cuerpo del camionero que cayó al mar en el Puerto Vilagarcía

Lo localizaron sobre el agua hace escasos minutos y tras una intensa búsqueda

Olalla Bouza
04/10/2026 17:48
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El cuerpo del camionero que cayó al mar con su vehículo esta mañana en el Puerto de Vilagarcía acaba de aparecer, hace escasos minutos, flotando sobre el agua y tras una intensa búsqueda. La Guardia Civil se encarga ahora de la investigación para determinar qué pudo llevar a este trágico desenlace.

El conductor fallecido es JC. M.V., que estaba realizando labores de transporte de contenedores cuando el vehículo se precipitó al mar. Fueron unos trabajadores los que alertaron de la caída y hasta la zona se desplazó Salvamento Marítimo, Protección Civil, los Bomberos, una ambulancia del 061 y Gardacostas. Fueron los buzos de este último organismo, dependiente de la Consellería do Mar, los primeros en bajar a buscar el camión. Después, se incorporaron los GEAS de la Guardia Civil, que tomó el mando de la investigación, al ser la zona portuaria su competencia.

A primera hora de la tarde apareció el camión, aunque con la cabina toda enfangada (al estar en una zona de lodos) y sin rastros del conductor, que acaba de aparecer hace unos minutos flotando en otra zona. El trágico suceso causó una gran consternación entre la plantilla del Puerto de Vilagarcía.

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