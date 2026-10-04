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Vilagarcía

Alberto Varela denuncia una agresión al grito de "rojos de mierda"

El alcalde de Vilagarcía se encontraba celebrando un cumpleaños en pleno centro de Vilagarcía

Olalla Bouza
04/10/2026 13:30
Alberto Varela
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El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, denuncia una "violenta agresión al grito de "rojos de mierda" mientras se encontraba celebrando un cumpleaños en pleno centro de Vilagarcía, en compañía de amistades y de menores, como su hija. En un comunicado en redes sociales, el socialista manifestó su "máis profunda repulsa aos violentos e aos impulsores do odio".

Los hechos sucedieron sobre las ocho de la tarde, en plena zona hostelera de Méndez Núñez, y el agresor sería un hombre que ya no es la primera vez que manifiesta comportamientos agresivos, incluso llegando a lanzar agua desde su ventana, situada en dicha zona, contra clientes de los establecimientos.

Ayer dio un paso más, encarándose con el grupo en el que se encontraba Alberto Varela, que describe los intentos que hicieron las personas que lo acompañaban por separarlos recibiendo golpes. El regidor lamenta el momento vivido por todos, especialmente por su hija que, dice, horas después "segue preguntándome por que este home quixo pegarnos a todos e eu aínda no sei que contarlle". Hasta la zona se desplazó la Policía Local y Nacional.

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