Un informe de la Policía Local de Vilagarcía advierte de los riesgos del paso de cebra de la marquesina escolar de As Carolinas

Zona en la que se registran las quejas Mónica Ferreirós

Un informe de la Policía Local advierte de los riesgos de un paso de peatones situado en la Avenida das Carolinas y que es muy utilizado por las familias que llevan a sus hijos al colegio. Se encuentra situado a la altura del número 70, delante de una marquesina de autobús escolar, y no es la primera vez que genera críticas entre las personas que lo usan con frecuencia

El documento elaborado por el cuerpo municipal señala que “a principal circunstancia que fai necesaria a adopción de medidas adicionais de seguridade é a existencia en este lugar dunha parada de transporte escolar”, utilizada por menores, por lo que se produce en las horas de recogida una importante concentración de peatones, “especialmente de nenos que teñen que cruzar a vía”.

Cabe recordar que As Carolians es uno de los principales accesos a Vilagarcía, con conexión con O Pousadoiro y con la Avenida de Pontevedra, más conocida como recta de Rubiáns. Además, la Policía Loca, señala que la situación se ve agravada durante las primeras horas, es decir, a la entrada al colegio, sobre todo en los meses de invierno, “debido a que os vehículos que circulan en sentido ascendente pola Avenida das Carolinas reciben directamente o sol de fronte, producíndose un importante cegamento que dificulta a correcta percepción do paso de peóns e das persoas que se atopan nas súas inmediacións”, recoge el informe, que fue debatido en la Xunta de Goberno Local.

Varios atropellos

De hecho, la Policía recuerda que ya hubo varios atropellos en este punto, afectando uno de ellos, hace unos años, a un agente que se encontraba realizando labores de regulación de tráfico y llevaba encima un chaleco reflector.

Por todo ello, y especialmente teniendo en cuenta la presencia de menores en la zona, la Policía Local recomienda la instalación en la zona de un semáforo para peatones accionado con pulsador.

“Esta opción permitiría aumentar considerablemente a seguridade dos peóns, especialmente dos menores, sen prexudicar necesariamente a fluidez do tráfico que soporta esta vía, xa que a regulación unicamente activaríase cando fose necesario realizar o cruzamento”, señala el informe, del que dio cuenta la reunión del ejecutivo realizada el pasado lunes 14 de septiembre.

Por todo ello, el gobierno local socialista acordó solicitar a la Demarcación de Estradas del Estado en Galicia (dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) la puesta en marcha en el número 70 de la Avenida das Carolinas de un semáforo con pulsador.