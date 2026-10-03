Ultimátum de Vilagarcía a la Xunta: si no desbloquea Jaureguizar, habrá contencioso

El deterioro se puede ver desde el exterior Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía da un ultimátum a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia: si en el plazo de un mes no procede a desbloquear el proyecto de reforma de la Casa Jaureguizar, recurrirá al contencioso. “Pasados máis de catro anos de infrutuosas xestións ante o organismo autonómico e transcorridos tres meses sen recibir resposta á segunda solicitude de desestimento de autorización realizada por Ravella, o executivo de Alberto Varela anuncia que recorrerá á vía xudicial” si no hay visos de solución en los siguientes treinta días, según explican fuentes municipales.

Ravella señala que no va a “consentir que a Casa Jaureguizar continúe deteriorándose debido aos impedimentos” del organismo dependiente de la Consellería de Cultura. Tampoco están dispuestos a renunciar al objetivo de convertir este inmueble, situado en pleno centro de Vilagarcía, en un centro social para personas mayores, motivo por el que se adquirió al Plan Nacional sobre Drogas, que se lo había incautado al narcotraficante Marcial Dorado.

El ejecutivo socialista acusa a Patrimonio de mostrar “constantes cambios de criterio” en esta cuestión, así como de poner “obstáculos” a las intenciones de la administración municipal. Ambas cuestiones se suman, explican, “ao silencio sobre a última petición realizada”, es decir, a la desistencia de autorización, que fue presentada por el Concello el 6 de julio.

Todos estos motivos llevaron a la Xunta de Goberno Local a adoptar este ultimátum, que se asienta también en los daños que está sufriendo el inmueble de Doutor Tourón “por non permitir a administración autonómica actuar nela de ningún xeito”, así como “no prexuízo á cidadanía vilagarciá, á que se está privando de contar cun novo servizo público”.

Los precedentes

La Xunta de Goberno Local acordó el 6 de julio solicitar al departamento territorial de Patrimonio la desistencia de la autorización para poder acometer la rehabilitación de la Casa Jaureguizar sin necesidad de contar con el visto bueno del organismo autonómico. La primera petición, realizada en marzo, fue desestimada por la Xunta, al alegar que el edificio cuenta con protección “estrutural” o “ambiental”, por lo que cualquier intervención tiene que ser autorizada por la Consellería. Sin embargo, el Concello recurrió, basándose en la calificación que la propia administración gallega dio al chalet, en una resolución anterior, del 11 de noviembre de 2025, en la que se indicaba que el grado de protección que correspondía era el de ambiental, “o máis básico e, polo tanto, as actuacións a realizar poderían prescindir do filtro autonómico”, explicaban desde Ravella.

Lo cierto es que el problema se remonta a mucho tiempo atrás. Fue a principios de 2019 cuando el Concello adquirió el inmueble al Plan Nacional sobre Drogas, por un total de 170.047 euros. En 2023 accedió a un préstamo sin intereses del Instituto Galego de Vivenda e Solo por un importe de 884.250 euros para financiar su rehabilitación y convertirlo en un centro de uso social.

“Malia dispor de todos os recursos para poder acometer a actuación e recuperar un edificio catalogado como de protección ‘implicada’ ou ‘ambiental’, o proxecto está paralizado polo organismo dependente da Xunta”, explican desde el Concello de Vilagarcía.

De hecho, en el verano de 2025 el gobierno local ya compareció delante de la casa para explicar el deterioro que sufría como consecuencia de este retraso en la reforma. En noviembre del mismo año, Ravella incidía en esta cuestión. “O que non pode ser é que, cada vez que facemos o que nos piden, se produza un novo cambio de responsables e de criterios e teñamos que comezar de novo”, aseguraban entonces desde el gobierno local, que se preguntaba “a que xogamos?” ya que “a Xunta préstanos un diñeiro para rehabilitar a casa e é a propia Xunta quen nos impide que o fagamos”.

Ya entonces advertían de problemas estructurales “graves”, por lo que apostaban por mantener únicamente la fachada, pero además denunciaban el retraso en la resolución de expedientes que sigue afectando a un inmueble que fue construido en los años 50 del siglo XX, que para Ravella se trata de una “imitación da arquitectura tradicional vasca”, sin más valor que el del entorno. Lo que sí tiene es muchas posibilidades, al estar en pleno centro y sumar 700 metros cuadrados de superficie.

La intención del ejecutivo socialista es la de poner en marcha en la zona un centro para personas mayores, en el que puedan realizar diversas actividades y que sirva como punto de encuentro, al estilo del que existe en Rosalía de Castro.

Sin embargo, durante estos siete años estos planes chocaron con las reticencias de la administración autonómica a los proyectos presentados por el Concello, que fueron devueltos en varias ocasiones. El silencio administrativo es ahora lo que amenaza la estabilidad de Jaureguizar, cuyo deterioro es visible desde el exterior.

El Concello advierte de que presentará también la demanda ante el Juzgado de lo Contencioso en el caso de que el departamento territorial de Patrimonio deniegue de nuevo la desistencia de autorización legalmente motivado, “xa que se trata dunha posibilidade prevista pola Lei5/2025”, explican.