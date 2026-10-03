Las exposiciones fantásticas abren el Curtas en Vilagarcía

Un momento de la inauguración Mónica Ferreirós

Las exposiciones en la sala Rivas Briones abren la nueva edición de ‘Curtas, festival do imaxinario’. El alcalde, miembros del gobierno y de la organización del evento, asistieron a la inauguración de las muestras, que podrán verse hasta el 15 de noviembre en la Casa de Cultura.

Son un total de ocho propuestas, que también se reparten en otros espacios como el Auditorio y entre las que destaca ‘O Gabinete de Curiosidades’, que Vilagarcía tiene en primicia mundial con réplicas originales, atrezzo de Star Wars o Alien en ‘Making movies’ y una amplia muestra ilustrativa que incluye a Dariusz Kieliszek por primera vez en España.

La edición destaca por trascender del audiovisual, con el sello ‘Curtas Sensoria’, que incluye ‘La Noche del Ritual’, que este año estará dedicada a los treinta años de ‘Scream’. A su llegada, el público recibirá un kit de supervivencia para participar en la película, desde contestar al teléfono gritando “¿Quién es?” hasta avisar a los personajes de que van a morir. La programación especial de Halloween tendrá su gran jornada el 31 de octubre, con el ‘Samaín Arrepiante’, la tradicional celebración impulsada en colaboración con el tejido comercial y hostelero, con talleres de calabazas, actuaciones y banquete “clandestino”.