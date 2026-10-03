El PP de Vilagarcía lanza su primera propuesta electoral: parques infantiles cubiertos

Presentación parques infantiles cubiertos Cedida

El Partido Popular de Vilagarcía se mete de lleno en la precampaña electoral y lanza ya su primera propuesta de cara a mayo de 2027: cubrir los parques infantiles del Miguel Hernández y A Xunqueira, dos de los más transitados de la ciudad. Explican que se trata de que los más pequeños puedan disfrutar de estas instalaciones durante todas las épocas del año.

La portavoz y candidata, Ana Granja, realizó esta propuesta rodeada de casi todos sus compañeros del grupo municipal y explicó que “tanto en Vilagarcía en particular, como en Galicia en general, el clima es el que es y estos parques pierden su utilidad demasiados días al año, especialmente en otoño e invierno, cuando llueve, pero también en verano, por la falta de sombra los días de altas temperaturas, que cada vez son más frecuentes”.

La conservadora incidió en que se trata de un compromiso que forma parte de “una idea mucho más amplia” para Vilagarcía, como la de construir “una ciudad que cuide y dé más servicios a quien la vive todo el año”, apuntó Ana Granja.

La candidata ya se encuentra en plena cuenta atrás y destaca que “faltan 232 días para las elecciones y en el PP estamos preparados para gobernar”, defendiendo que “podemos hacerlo mucho mejor que Alberto Varela”, por lo que se encuentran ultimando un programa de gobierno “ilusionante, con el que aspiramos a conseguir la confianza de una amplia mayoría”.

Posibles precios

El PP presentó este primer compromiso en el entorno del parque infantil e indicó que “una vez en el gobierno, será el momento de definir y concretar diferentes aspectos técnicos y constructivos de estos proyectos, como las dimensiones exactas, los materiales, la integración paisajística, posibles condicionantes de Patrimonio y el coste”, entre otros. Eso sí, considera que el precio estará entre los 150.000 y los 250.000 euros por cubierta.

Todo ello dependerá de los materiales elegidos para estas actuaciones, que buscan facilitar el uso de los parques infantiles por parte de las familias durante todo el año, independientemente de las condiciones metereológicas, para favorecer el juego entre los más pequeños y ofrecer alternativas de ocio.