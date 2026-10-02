La Xunta anuncia a las familias que habrá autobús para los estudiantes de la parada de A Escardia

Un momento de la intervención de las familias en el pasado Pleno Gonzalo Salgado

La Xunta anuncia a las familias del IES O Carril que habrá autobús para el alumnado procedente de la parada de A Escardia, diferenciando por distancias. Así, los que están a más de dos kilómetros del centro, se consideran “usuarios por derecho” y tienen garantizada la plaza. Suman un total de 32.

También la tienen garantizada los que viven entre dos kilómetros y 750 metros del centro, que tendrán un carnet naranja. La mayor parte, 30, irán en el mismo autobús de la parada de A Escardia, mientras que tres, de quedar fuera, serían repescados por el de A Torre.

Así se lo explicó ayer el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, a las representantes de las familia, encabezadas por la presidenta de la ANPA, Ana Romero.

Aumentar frecuencias del urbano

“Estamos más tranquilas”, apuntó la portavoz del colectivo, que ahora espera que lo que les transmitió el responsable autonómico se recoja en una propuesta en firme, para lo que quedaron emplazadas para una llamada la próxima semana. Ahora queda por decidir lo qué pasará con aquellos alumnos, cerca de una veintena, que están empadronados en otras zonas y que, aunque iban a la parada de A Escardia, no les correspondería. La intención es estudiar la posibilidad de mejorar las frecuencias del transporte urbano, ya que eso también mejoraría la situación de los estudiantes en general, que salen muy apurados de clase para coger el transporte. Y es que son muchos los que cogen voluntariamente el regular, pero no son suficientes ni las plazas ni las frecuencias.

El colegio de A Escardia fue adscrito al instituto carrilexo hace tres años y, con el paso de los años, fue creciendo el número de alumnos que utilizaban la parada (al aumentar también los cursos). Fue a inicios del presente año escolar cuando surgieron los problemas de plazas