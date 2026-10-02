Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Esquerda Unida de Vilagarcía reclama que se lleve "xa" a Pleno la ordenanza sobre viviendas turísticas

Acusa al gobierno local de no tener estrategia en este ámbito, pese a la subida de los precios

Olalla Bouza
02/10/2026 20:11
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al “bipartito local” que lleve al Pleno “sen máis demoras” y “xa” la ordenanza que regule las viviendas de uso turístico,  cuya redacción se adjudicó en abril con un plazo de ejecución de un mes. “Para o noso grupo, o problema é que entre anunciar unha regulación e aprobala hai unha diferencia fundamental: facer o traballo, algo ao que non está acostumado este goberno que cobra a tempo completo pero traballa a tempo parcial”, señala el portavoz, Juan Fajardo.

 EU califica de “inaceptable” la demora en un contexto “no que o acceso á vivenda se está convertendo en case un imposible”, con una subida de precios del 25 por ciento hasta los más de 1.740 euros el metro cuadrado.

"Estamos unha situación extrema polo que o goberno local debe dar información sobre a situación exacta da ordenanza, fixar un calendario certo para a súa aprobación", señala Fajardo, que también pide que el texto "contemple mecanismos efectivos de control e sanción".

La formación incide en que durante el mandato de Alberto Varela "a política de vivenda directamente non existiu, con cero euros de inversión na mesma" y sin una apuesta por una creación de un parque público ni de adquisición de inmuebles para destinarlos a alquiler, es decir, "sen estratexia".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620