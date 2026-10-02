Esquerda Unida de Vilagarcía reclama que se lleve "xa" a Pleno la ordenanza sobre viviendas turísticas

El edil de EU, Juan Fajardo, en un pleno Mónica Ferreirós

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al “bipartito local” que lleve al Pleno “sen máis demoras” y “xa” la ordenanza que regule las viviendas de uso turístico, cuya redacción se adjudicó en abril con un plazo de ejecución de un mes. “Para o noso grupo, o problema é que entre anunciar unha regulación e aprobala hai unha diferencia fundamental: facer o traballo, algo ao que non está acostumado este goberno que cobra a tempo completo pero traballa a tempo parcial”, señala el portavoz, Juan Fajardo.

EU califica de “inaceptable” la demora en un contexto “no que o acceso á vivenda se está convertendo en case un imposible”, con una subida de precios del 25 por ciento hasta los más de 1.740 euros el metro cuadrado.

"Estamos unha situación extrema polo que o goberno local debe dar información sobre a situación exacta da ordenanza, fixar un calendario certo para a súa aprobación", señala Fajardo, que también pide que el texto "contemple mecanismos efectivos de control e sanción".

La formación incide en que durante el mandato de Alberto Varela "a política de vivenda directamente non existiu, con cero euros de inversión na mesma" y sin una apuesta por una creación de un parque público ni de adquisición de inmuebles para destinarlos a alquiler, es decir, "sen estratexia".