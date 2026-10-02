El Concello de Vilagarcía licita las obras de la Travesía de Nogueirido en Bamio y del Camiño a Renza

Visita del alcalde y concelleiros a la zona Concello

El Concello de Vilagarcía pone ne marcha una nueva intervención del plan de asfaltados, con el objetivo de seguir mejorando al red vial municipal en el entorno de las zonas rurales. En este caso, afecta a las parroquias de Sobrán y de Bamio.

Son dos actuaciones que suman un total de 131.300 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Diputación nde Pontevedra, y que permitirán acondicionar el Camiño a Renza y la Travesía Nogueirido.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses y forman parte, explican fuentes municipales, “do total de 64 proxectadas polo goberno de Varela no actual mandato, para mellorar a rede viaria das parroquias e zonas da periferia”.

Mejora de la seguridad

La intervención en el Camiño a Renza afectará a un tramo de 900 metros de la calle, que se encuentra bastante deteriorada debido a la presencia de grietas, desconchados y fochancas. Por ello, se renovará la capa de rodadura y se adoptarán medidas de seguridad vial. Además de asfaltar, el proyecto prevé mejorar la recogida de pluviales “mediante a instalación de tres grellas transversais de formigón, instalar catro lombos para reducir a velocidade de circulación dos vehículos e poñer a debida sinalización horizontal e vertical”, explican desde Ravella. Conectará con las anteriores intervenciones en Sobrán y Canto. En Travesía Nogueirido, la actuación será sobre un tramo de 50 metros, pero destacan su relevancia porque mejorará las condiciones de un camino muy poco transitable, en el que crece la hierba. Se pavimentará.