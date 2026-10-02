A leición de Castelao, accesible para todos os sentidos
Chévere levou a cabo unha experiencia táctil en Vilagarcía
A compañía de teatro Chévere levou a cabo unha experiencia innovadora no Auditorio, ao poñer en marcha unha visita táctil para que as persoas invidentes puidesen coñecer os decorados e vestuario da obra de teatro ‘Ictus. A derradeira leición de Castelao’, que se representou pouco despois. Protagonizada por Patricia Lorenzo, Miguel de Lira, Borja Fernández, Gema Santos e Marcos Pereira, é unha coprodución do Centro Dramático Nacional e a propia Chévere, que conta cun Premio Nacional de Teatro. O espectáculo chega á cidade da mano do convenio entre o Concello e Agadic. Ademais de ser unha obra a prezos reducidos, tamén destaca pola inclusividade, xa que contou con linguaxe de signos e autodescrición en directo para pesoas invidentes ou xordocegas.