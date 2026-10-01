Vilagarcía será escenario de un tributo televisivo a Juan Pardo

Juan Pardo, cantautor de los años 60 con raíces gallegas Cedida

Juan Ignacio Pardo Suárez, más conocido como Juan Pardo, fue uno de los nombres más aclamados de la industria musical en nuestro país en los años 60. A día de hoy cientos de personas aún cantan sus letras y reconocen su talento. Es por esto mismo que el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con Televisión de Galicia, llevará al escenario del Auditorio de Vilagarcía, el próximo 16 de octubre, a las 20:00 horas, un tributo a este emblemático cantautor bajo el título de ‘Bícame Juan’. El evento será totalmente gratuito y las invitaciones se podrán obtener, hasta agotar existencias, en la redacción del Diario de Arousa, en la Praza de Galicia.

Esta gala estará protagonizada por una decena de artistas del panorama musical autonómico actual quienes versionarán los temas de Juan Pardo llevándolos a sus diferentes estilos musicales para hacer de los clásicos, versiones adaptadas a la música que hoy todos escuchamos. Pese a que no se pueden desvelar por el momento los nombres de los artistas que se subirán al escenario el próximo día 16, sí se sabe que una de las actuaciones más especiales será la de Lys Pardo, una de las hijas del artista, quien debutó en el panorama musical allá por el año 2009 con la presentación de un disco folk.

Una gala televisiva

El conductor de la gala será el popular presentador de la TVG Paco Lodeiro, conocido por su papel en programas como ‘Atrápame se podes’ o ‘A liga dos cantantes extraordinarios’. Ese mismo día, el 16 de octubre, se grabará la velada para después emitirla en televisión.

Tal y como detalla el propio Lodeiro, “é unha excusa perfecta para que a xente disfrute dun espectáculo en directo. Creo que será unha noite moi especial para os fans de Juan Pardo”. Y es que el repertorio contará con piezas musicales tanto de su época en solitario, como de su etapa en Los Brincos, y más.

‘Bícame Juan’ forma parte además de una pequeña serie de espectáculos que tratan de elogiar y recordar a aquellos grandes personajes de la música en Galicia. ‘Bicame Pucho’, destinada a Pucho Boedo, o ‘Bicame Ana’, un homenaje a Ana Kiro, fueron dos de los espectáculos que ya visibilizaron la trayectoria y el legado de la cultura sobre el escenario. Tras el tributo a Juan Pardo, la próxima cita será algo más especial y bajo el titulo ‘Bícame Nadal’ se destinará a la música navideña.