Tapas, escaparates y balcones: Curtas extiende su fantasía por toda Vilagarcía

Presentación de la 54 edición del Festival do Imaxinario, el epicentro del cine fantástico Mónica Ferreirós

La 54 edición de Curtas Festival do Imaxinario se estrena hoy en Vilagarcía, y lo hace con la inauguración de siete de las ocho exposiciones que componen el certamen: cinco en el Salón García y dos en el Auditorio. Los aficionados del cine fantástico podrán así saborear una pequeña parte de todo lo que será el festival, que vivirá su grueso del próximo 23 de octubre al 1 de noviembre.

Piezas originales de películas lendarias como Star Wars, Indiana Jones o Alien, o una selección de la obra de Dariusz Kieliszek, un de los artistas más reconocidos dentro del arte fantástica contemporánea, serán algunas de las piezas que se podrán visitar en esta edición. Pero más allá de lo expositivo, la organización busca que Curtas llegue a todos los rincones de Vilagarcía. Y así será, porque habrá concursos de escaparates, de tapas “arrepiantes” para la hostelería, decoración de balcones con temática de terror para buscar colaboración vecinal y vestir Vilagarcía de atmósfera fantástica.

Durante la presentación, que contó con la participación del director del certamen, Luis Rosales; el alcalde, Alberto Varela; la concejala de Cultura, Sonia Outón; y el diputado, Jorge Cubela, se presentó la primera “salsa picante de Curtas”, un producto que ya se puede adquirir en la pizzería Luna Di Napoli, donde también está ya disponible una pizza edición especial Curtas.

“Queremos convertir o festival non so nunha exhibición, queremos convertirlo nunha experiencia”, apuntó Rosales. Y es que tal y como ya se comunicó este año la experiencia, además de cinéfila, será inmersiva para revivir clásicos como ‘La princesa prometida’, ‘La historia interminable’ o ‘Dentro del laberinto’. Otra de las grandes experiencias con toque de realidad será el ‘Survival Zombi’ el próximo 17 de octubre, una jornada pensada para transformar la ciudad en todo un apocalipsis zombi.

Un festival inclusivo

Pero es que la programación continúa porque, tal y como detalló en la presentación la concejala de Cultura, si algo caracteriza a esta festival, es que “non deixa de crecer”. Por esto mismo, este año el festival contará con lo que denominan ‘As Sesións Azuis’, proyecciones familiares matinales adaptadas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo, trabajar en la inclusión para que Curtas llegue a todos los públicos.

Otro de los aspectos que personifica este evento es su coincidencia con el Samaín, y es que tal y como destacó el regidor, la noite meiga propicia aún más el disfrute de la fantasía, sobre todo entre los más pequeños. De hecho, Halloween tendrá, un año más un papel muy especial en la programación con su tradicional desfile, taller de calabazas, la sesión de ‘Vehículos Fantásticos’ con Scooby Doo como protagonista, y la conmemoración del 50 aniversario de ‘The Omen’ (La Profecía), entre decenas de propuestas a mayores.

Homenaje al videoclub

Si algo caracterizó al mundo cinéfilo hace apenas unas décadas, eso fue el videoclub. De ahí que este año Curtas quiera rendir homenaje a “os grandes olvidados” recreando una instalación de los años 90 en la que también habrá sorpresas. “Dentro de este videoclub haberá películas que nunca se rodaron e estarán agochadas”, reveló Rosales.

En cuanto a cifras, Curtas cuenta en esta edición con 34 países participantes, la proyección de 148 obras (36 largometrajes y 112 cortometrajes), 13 estrenos mundiales, 8 internacionales, 6 europeos, 56 en España y 46 en Galicia. El Festival reunirá además a invitados como Sergio Stivaletti, Colin Arthur (maestros de los efectos especiales), Chelo Loureiro, Mónica García Massagué, o Miguel Ángel Vivas, entre otros.

Facilitar el acceso al mercado

Más allá de todo el aspecto cultural, que posiciona a Vilagarcía en el mapa del audiovisual a nivel internacional, esta cita también contribuye desde ahora a facilitar el acceso al mercado del cine fantástico a cientos de artistas desconocidos gracias al ‘Curtas Imaxina’, una jornada de encuentros entre profesionales de la industria y aficionados en la que se premia la excelencia con un galardón al mejor proyecto. Este encuentro se celebrará el 24 de octubre en el Auditorio.

Ahora, a falta de tres semanas, todo está prácticamente listo para transformar Vilagarcía en un escenario de ficción.