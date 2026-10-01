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Vilagarcía

Subastan en Carril siete plazas de garaje con pujas por unos 500 euros

Fátima Pérez
01/10/2026 21:33
Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía
Imagen de archivo de los juzgados de Vilagarcía
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El Tribunal de Instancia de Vilagarcía saca a subasta siete plazas de garaje de un edificio situado entre la Rúa Cervantes, la Travesía de Cervantes y la Rúa Castillejos, en Carril, con precios de pujas que rondan los 500 euros. Concretamente, estos  inmuebles se ofrecen en siete lotes que se pujarán de forma independiente, por lo que cada plaza cuenta con su propio valor de subasta.

En cuanto al valor de las  plazas, este oscila entre los 9.500 euros -el lote más económico-  y los 15.242 euros - el lote más costoso-. Sin embargo, las pujas mínimas van de los 475 a los 762 euros. En conjunto, los siete lotes representan un valor de subasta de 75.980 euros, aunque cada plaza se adjudica de manera independiente y las pujas se realizan por separado.

Seis de las siete plazas que se ofertan se encuentran en la planta menos dos, salvo el primero de los lotes, valorado en 9.625 euros y con un importe de depósito y puja mínima de 481 euros. En cuanto a superficie, todas rondan los 11 o 23 metros cuadrados.

Registro y participación

Esta subasta figura en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado con el número SUB-JA-2026-265892. Para poder participar será necesario registrarse previamente en el Portal de Subastas. 

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