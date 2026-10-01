Movilizan un helicóptero de Salvamento Marítimo para buscar a un hombre que desapareció con un kayak por Cortegada 

El helicóptero de rescate Helimer en Carril

El equipo de Salvamento Marítimo movilizó esta tarde al helicóptero de rescate Helimer para buscar a un hombre que había desaparecido en las proximidades de la Illa de Cortegada, en Carril. El operativo se prolongó por varias horas, pero finalmente el hombre apareció con vida en la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa.

Al parecer, sale frecuentemente con un kayak para bordear la isla y deja su bicicleta en la playa, pero cuando hoy algunos vecinos vieron que no volvía y se dieron cuenta de que la bicicleta continuaba en el mismo lugar, alertaron a emergencias para iniciar un operativo de búsqueda y rescate.