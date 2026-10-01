Intecmar se constituye como agencia pública autonómica para reforzar el control del medio
El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) culmina su adaptación para convertirse en agencia pública autonómica. Así lo determinó la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Isaac Rosón, y por la directora general de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, en la sesión constitutiva del Consejo Rector de la Agencia Pública Autonómica para el Control del Medio Marino de Galicia.
Con este nuevo marco jurídico y organizativo, la Xunta blinda y refuerza la operativa de un organismo que es un referente internacional y Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Marinas. La Agencia Intecmar continuará prestando con plenas garantías sus servicios esenciales de seguimiento oceanográfico, vigilancia del fitoplancton tóxico, control de contaminantes y aseguramiento técnico-sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos, aportando la máxima seguridad alimentaria y rigor científico al servicio del sector marítimo-pesquero gallego.
Creado en el año 2004, Intecmar se constituye como instrumento destinado al control de la calidad del medio marino y de los productos del mar.