El libre marisqueo se abre con más barcos, pero el mismo pesimismo

El libre marisqueo arrancó hoy en la Ría de Arousa con un total de 238 embarcaciones que salieron a faenar en las denominadas “outras zonas”, pero con restricciones en los bancos de Os Lombos, O Bohído y Cabío que limitan y ensombrecen, un año más, la actividad del sector.

En total este año la campaña contó 295 tripulantes, la gran mayoría rañeiros procedentes de A Illa de Arousa, seguido por el puerto de Carreira-Aguiño, Cambados y Ribeira, según datos que arroja la Consellería do Mar. Sin embargo, pese a que la cifra es ligeramente superior a la que se registró en la campaña de 2025, en el mes de octubre, la sensación sigue siendo la misma. “De mal en peor”, así lo definían los patrones de Vilanova, Rosalino Díaz, y de Carril, Javier Quintáns.

Recuperación de las especies

Y es que fue solo tres días antes de inicarse la campaña de libre mariqueo que la directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, se reunió con los representantes del sector para acordar no abrir la actividad extractiva en los bancos ya mencionados. Esta decisión llegó tras analizar los resultados de los muestreos y primar la necesidad favorecer la recuperación de las especies que, dicen, se vieron perjudicadas por los efectos de la bajada de salinidad por los temporales. “Este último inverno morreunos todo”, así lo aseguraba el patrón de la cofradía de Rianxo, quien ya vaticinaba un inicio de campaña en condiciones similares a las de los últimos años.

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Los puertos de Cabo de Cruz, en Boiro, o Corrubedo, fueron los menos participativos en este libre marisqueo, con apenas una embarcación en cada caso. Le siguieron de cerca A Pobra do Caramiñal y Carril con cuatro barcos cada uno, una cifra que dista bastante de la registrada el último año con 18 registros en el puerto vilagarciano y que arroja una idea del posicionamiento de los rañeiros que luchan contra una situación cada vez más dificil de sostener.

Para solventar, mínimamente, los problemas que ocasiona la realidad actual de la Ría y su producto, el Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (Fempa) promoverá un año más, y como ya ha hecho en otras campaña, ayudas para armadores y tripulantes con el objetivo de subsanar la paralización temporal.