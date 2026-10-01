El carrito sube la verja, sin Ángel, pero con las mismas ganas e ilusión por conservar una tradición de décadas 

Los nuevos propietarios del carrito de la Praza de Galicia Mónica Ferreirós

La verja del carrito se volvió a abrir esta mañana en Plaza de Galicia. Solo han pasado cuatro días desde que Ángel se despidió de la que fue su segunda casa, pero parece que fue tiempo más que suficiente como para percibir su ausencia.

Tal y como estaba previsto, los nuevos propietarios, Belky Johanna Murillo y Wilder Murillo, tomaron el relevo y abrieron al público esta misma mañana. Ambos cuentan con experiencia en este sector al ser propietarios de otro negocio en Vilagarcía, Gomilandia, un local situado a escasos 200 metros del carrito y que lleva más de 20 años instalado en la villa. Sin embargo, y pese a su cercanía, tienen claro que uno no le hará sombra al otro porque "Gomilandia es Gomilandia y el carrito es el carito", asegura Belky.

La mujer también se siente muy agradecida con el trato de la gente y el cariño con el que los han acogido, pese a despedir a un personaje tan querido y emblemático como era Ángel. Ella misma reconoce que estos días con el carrito cerrado se podía palpar un ambiente "triste" en la plaza.

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Tal era el arraigo de Ángel a su carrito, que Belky cuanta como algunos niños aún se pasaron ayer por el lugar para preguntar por él, y "fueron los padres quienes les explicaron que Ángel ya no estaba", cuenta la nueva propietaria, que declara sentirse con muchas ganas de continuar una tradición histórica