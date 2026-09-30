Vilagarcía es la tercera ciudad de Galicia en la que más subió el precio de la vivienda el último trimestre

Un edificio en construcción en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Vilagarcía se sitúa entre las ciudades de Galicia en las que más subió el precio de la vivienda por metro cuadrado en los últimos tres meses. En concreto, según las localidades analizadas por el portal Fotocasa, este municipio es el tercero en el que más incrementó con un 6%, únicamente superado por Barreiros (6,4%) y por Marín (6,2%).

El listado lo continúan Santiago de Compostela con un aumento del 4,3%, Ferrol con un 3,1%, Pontevedra capital con un 2,5%, Narón un 1,8%, Ourense capital un 0,3% y Sanxenxo un 0,1%. En el lado contrario se sitúa la capital de la comarca de Barbanza, Ribeira, lugar en el que se registró el mayor descenso situado en un 7,7%.

Precio metro cuadrado

Desde el portal también señalan que, en la actualidad, Galicia cuenta con siete municipios con precios superiores a 3.000 euros el metro cuadrado.

Liderando este ránking se encuentra la localidad de Sanxenxo, lugar en el que la cifra supera los 3.800 euros el metro cuadrado. Estos números hacen que esta villa de la comarca de O Salnés presente unos precios superiores que, por ejemplo, A Coruña Capital (3.515 euros/m2), Oleiros (3.487 euros/m2) o Santiago de Compostela (3.166 euros/m2).

En el conjunto de Galicia el precio se sitúa, en el mes de septiembre, en 2.287 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento en estos últimos tres meses de 1,2% y una variación interanual del 11,7%. Respecto a la media de España, la cifra disminuye en un 27,1%.