Un incendio en una vivienda provoca cortes de tráfico en Avenida Rodrigo de Mendoza

Imagen de archivo de una dotación de Emerxencias Vilagarcía Gonzalo Salgado

Los servicios de emergencias tuvieron que actuar ayer en un incendio declarado en una vivienda situada en la Avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía.

Tal y como señalan las fuentes oficiales el fuego se originó en la cocina, después de dejar una olla en los fogones. Fue un particular, que pasaba ese momento por la vía pública el que dio el aviso al servicio de emergencias del 112 señalando que salía humo por la ventana de una vivienda.

En ese momento se movilizaron tanto a patrullas de la Policía Local y Policía Nacional, como al servicio de Emerxencias y a los Bomberos. Al llegar a la vivienda comprobaron que se encontraba una persona en el interior y que fue, esa misma, la que pudo apagar las llamas. Para atender el suceso, señalan, fue necesario cortar el tráfico en esta calle en dirección Avenida Doctor Tourón.

Sin embargo, debido al fuego, el piso se encontraba lleno de humo, es por ello que los medios de extinción procedieron a ventilar todo el inmueble.

Debido a la rápida actuación del morador de la vivienda, en primer lugar, y de los servicios de emergencias, en segundo, no hay que lamentar daños personales y, los materiales, son de escasa entidad.