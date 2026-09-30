Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Un incendio en una vivienda provoca cortes de tráfico en Avenida Rodrigo de Mendoza

El fuego se originó en la cocina

C. Hierro
30/09/2026 12:50
El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía participó en el operativo
Imagen de archivo de una dotación de Emerxencias Vilagarcía
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los servicios de emergencias tuvieron que actuar ayer en un incendio declarado en una vivienda situada en la Avenida Rodrigo de Mendoza de Vilagarcía.

Tal y como señalan las fuentes oficiales el fuego se originó en la cocina, después de dejar una olla en los fogones. Fue un particular, que pasaba ese momento por la vía pública el que dio el aviso al servicio de emergencias del 112 señalando que salía humo por la ventana de una vivienda.

En ese momento se movilizaron tanto a patrullas de la Policía Local y Policía Nacional, como al servicio de Emerxencias y a los Bomberos. Al llegar a la vivienda comprobaron que se encontraba una persona en el interior y que fue, esa misma, la que pudo apagar las llamas. Para atender el suceso, señalan, fue necesario cortar el tráfico en esta calle en dirección Avenida Doctor Tourón.

Sin embargo, debido al fuego, el piso se encontraba lleno de humo, es por ello que los medios de extinción procedieron a ventilar todo el inmueble.

Debido a la rápida actuación del morador de la vivienda, en primer lugar, y de los servicios de emergencias, en segundo, no hay que lamentar daños personales y, los materiales, son de escasa entidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620