Teófilo Edicións publica ‘Ramón e o pinsapo Máxico” sobre Otero Pedrayo

Nuevo libro publicado por Teófilo Edicións

Teófilo Edicións regresa con la publicación de un nuevo libro titulado ‘Ramón e o pinsapo máxico’, obra de ficción en la que el autor, Paco López-Barxas- recrea la relación vital e intelectual del escritor Ramón Otero Pedrayo con la naturaleza y el paisaje desde sus primeros años de infancia.

Según el autor de este libro –que está ilustrado por el escultor Xosé Cid– la obra recoge la historia de amor entre un árbol que habla con la lengua de las hojas y un niño que descubre el poder emocional de la naturaleza que lo rodea. Es un relato que sumerge al lector en los primeros años de vida de Otero Pedrayo, momentos ligados al árbol que plantó junto a su padre en el jardín.

La publicación de esta obra coincide con la declaración del 2026 como “Ano oteriano”.