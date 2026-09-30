Ravella anima aos centros educativos a participar no Club de Debate
Teñen ata o 20 de novembro para facer a inscrición
O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vilagarcía anima aos centros educativos do municipio a participar na XIV edición do Club de Debate ‘Alingua’. O programa, dirixido a alumnado de 3º e 4º da ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos, desenvolverase nas diferentes localidades, cuxos equipos (de entre catro e dez membros) competirán entre si ata proclamar un campión.
Esta actividade ten coma finalidade favorecer o uso da fala galega en contextos formais e informais, mellorar as destrezas orais da mocidade, fomentar o traballo en equipo e invitar a reflexión a través da confrontación de argumentos sobre temas de actualidade.
A competición artéllase por fases zonais, segundo os equipos anotados e os concellos participantes. Na fase previa concederanse dous premios de contido cultural, valorados en 800 e 500 euros. E o vencedor absoluto será galardoado cunha viaxe de fin de semana para 20 persoas.
Os centros dispoñen de prazo ata o 20 de novembro para inscribirse. Na pasada edición Vilagarcía estivo representada por dous equipos: o IES O Carril e o do colexio Sagrada Familia, que chegou á fase final.