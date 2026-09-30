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Vilagarcía

Los usuarios del Centro de Día Lembranzas visitan Diario de Arousa

El director, José Pereira, explicó como se trabaja a día de hoy en la redacción

María Caldas
30/09/2026 17:17
La visita de los usuarios del Centro de Día Lembranzas a Diario de Arousa
La visita de los usuarios del Centro de Día Lembranzas a Diario de Arousa
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Diario de Arousa recibió una visita muy especial en la tarde de este miércoles. Los usuarios del Centro de Día Lembranzas, de Vilagarcía de Arousa, visitaron la redacción situada en Praza de Galicia. 

El director, José Pereira, explicó a los usuarios cómo se trabaja actualmente en una redacción, además de contar la historia de un periódico que cumple 25 años de historia, resolviendo también las dudas de los visitantes. 

Así, pudieron observar cómo los redactores escriben las noticias diariamente tanto para la edición digital como para la física.

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