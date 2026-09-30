La espera media para una operación en el Hopital do Salnés sube un 34%

Fachada del Hospital de O Salnés Gonzalo Salgado

El tiempo medio de espera para una cirugía global en el Hospital do Salnés es, según el Sergas, es de 60 días. Cifra que supone un aumento de más del 34% según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) el año anterior en el que cifraba la demora en 44,7 días en este mismo centro. El balance presentado por la Consellería de Sanidade indica, además, que el 77% los enfermos son operados en menos de tres meses.

El tiempo de espera medio para una operación en el Hospital do Salnés es de 44,7 días, según el Sergas Más información

Por su parte, en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra –que pertenece a la misma área sanitaria que el hospital ubicado en Vilagarcía– que asume mayor complejidad quirúrgica registra un tiempo de espera medio para operaciones de 96,5 días, siendo de 40,4 días la demora en el servicio de Dermatoloxía pontevedrés y de 39,8 en el servicio de Xinecoloxía.

En cuanto a la espera para someterse a una cirugía de prioridad 1 en el Hospital do Salnés la espera media es de 15 días, mientras que en el centro de Pontevedra aumenta a 16,8. En el caso de las cirugías de prioridad 2, la demora en el área de salud ronda los 75 días.

Pruebas diagnósticas

La gestión de las pruebas diagnósticas, señalan desde el Sergas, mantuvo durante el primer semestre de este año una constante actividad adaptada a las casuísticas asistenciales de cada uno de los hospitales públicos del Área Sanitaria.

Así, indican que en el Hospital Público de O Salnés mantiene una demora media de 13,5 días para efectuar pruebas de radiología convencional y de 33,3 días de espera para pruebas relacionadas con radiografías de mama. La respuesta más ágil, señalan desde la Consellería de Sanidade se ofrece en las pruebas de Electrofisioloxía, donde los electrocardiogramas se atienden apenas sin demora.

Además, indican que las endoscopias urológicas en este centro hospitalario arousano tienen una demora media de poco más de cuarenta días.

En cuanto a la actividad en consultas de especialidad también mantuvo, entre los meses de enero y junio “constantes dinámicas de accesibilidade e continuidade”. De media, indican que más del 70% de los enfermos –un total de 19.247 personas– son atendidas en un plazo inferior a los tres meses en su primera cita médica en cualquiera de los centros hospitalarios del Área Sanitaria. Concretamente, detallan, esta cifra disminuye en el Hospital do Salnés, centro en el que el número se sitúa en los 66,3 días.

Dermatología y obstetricia

Las especialidades que menor tiempo de espera presentan en este centro hospitalario son Obstetricia y .Dermatología, en el primero de los servicios calculan que la espera es de cero días y, la espera media para el segundo se sitúa en los once días. En este cupo se encuentra también el área de Digestivo con una demora de poco más de diez días.

Finalmente, dentro el Área Sanitaria, desde la Consellería de Sanidade destacan especialmente el servicio de Cardioloxía del CHUP pontevedrés que registra una demora media de tan solo 1,6 días.