El PP acusa al gobierno de Varela de “vivir desconectado” tras abstenerse en el Pleno ante “la plaga de ratas”

Ana Granja, portavoz del PP de Vilagarcía, durante un Pleno Mónica Ferreirós

El PP acusa al gobierno de Varela de “vivir desconectado de la realidad de Vilagarcía” tras abstenerse en el Pleno ante la moción presentada por su grupo para poner en marcha un Plan Extraordinario de desratización, limpieza e higiene urbana en el municipio.

La portavoz popular, Ana Granja, califica de “irresponsable” la respuesta del alcalde, Alberto Varela, quién, indican señaló en la sesión que “no se ha cruzado con ratas, que la ciudad no está sucia y que la presencia de roedores es fundamental para el ecosistema”.

Para Granja es “lamentable” que la respuesta del gobierno local ante una “preocupación vecinal” sea tirar de ironía en lugar de asumir su responsabilidad y ponerse a trabajar para limpiar las calles de la localidad.

Desde el PP señalan que la “plaga de ratas” continúa extendiéndose de forma alarmante y aseguran que, en los últimos días, comerciantes de la Praza de Galicia, vieron como estos roedores entraban en sus locales “lo que supone un grave daño para la imagen de la ciudad, el comercio local y la salubridad pública”.

“Cuando toda la oposición coincide, los comerciantes protestan y los vecinos llaman preocupados, es que algo grave está pasando", sentencia la portavoz de los populares.