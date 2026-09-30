El BNG denuncia desidia por parte del gobierno para abrir el aparcamiento de la Casa do Mar

Ediles del BNG en el Pleno de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El BNG denuncia que desde el Concello no se presentó ninguna solicitud formal ni propuesta de negociación al Gobierno central con el objetivo de acordar la apertura de las plazas de aparcamiento de la Casa do Mar.

Para los nacionalistas este hecho evidencia falta de avances por parte del gobierno local para cumplir, en la práctica, un acuerdo adoptado en el Pleno. Es por ello que instan a Ravella a que retome esta cuestión y formule formalmente una propuesta a la Tesourería Xeral da Seguridade Social e ao Instituto Social da Mariña.

La formación recuerda que el objetivo del acuerdo era hacer posible que este aparcamiento pudiese ser utilizado por los vecinos y vecinas las tardes de los días laborables y los fines de semana.

Señalan, además, que esta situación cobra más relevancia con la construcción del nuevo centro de salud, ya que, su puesta en funcionamiento va a suponer una actividad en una zona “na que o estacionamento ca constitúe unha necesidade”.

“Resulta difícil explicar á veciñanza que, mentres se constrúe un novo centro de saúde, se manteñan pechadas 41 prazas de aparcamento”, concluyen desde la formación nacionalista.