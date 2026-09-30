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Vilagarcía

Chévere sube a escena el cuadro ‘A derradeira leción do mestre’ de Castelao

C. Hierro
30/09/2026 19:46
Una función subida al escenario por la compañía Chévere
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El Auditorio de Vilagarcía acoge mañana la obra de teatro ‘Ictus’, la dramatización realizada por la compañía Chévere en torno al cuadro ‘A derradeira leición do mestre’ con la que Daniel Alfonso Castelao retrató la violencia franquista contra la razón y la libertad.

 La puesta en escena comenzará a las ocho de la tarde y será totalmente inclusiva, ya que contará con lenguaje de signos y autodescripción en directo para que también puedan gozar de ella las personas invidentes o con sordoceguera.

El precio de la entrada es de cinco euros siendo bonificado para mayores, jóvenes y personas desempleadas hasta en dos euros. La compra puede realizarse en Ataquilla o directamente en la taquilla del auditorio ese día.

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