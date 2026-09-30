Balsas de agua, caída de árboles y contenedores tirados: incidencias del primer temporal del otoño

Tras un verano marcado por las altas temperaturas, el otoño aterriza en Vilagarcía con el primero de sus temporales.

Los fenómenos meteorológicos adversos, con fuertes vientos y chubascos, provocaron diversos avisos por incidencias en la vía pública.

Las más destacadas fueron las provocadas por caídas de árboles o por la formación de balsas de agua que impedían el paso a pie. Concretamente, las fuentes oficiales indican que los servicios de emergencias tuvieron que actuar en la zona de O Preguntoiro tras la caída de un árbol o en la zona de la calle López Ballesteros debido a la inundación del viaducto de Adif.

En este mismo punto de la localidad, señalan, fue necesario desviar el tráfico en dos ocasiones debido a la imposibilidad de circular por la cantidad de agua acumulada. Una situación similar se vivió en la Avenida Rosalía de Castro, punto en el que no hubo cortes de tráfico pero las balsas de agua dificultaron la conducción.

Otras llamadas atendidas respondían a colectores de recogida de residuos sobre la calzada o tapas de alcantarillas fuera de sitio.