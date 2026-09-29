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Vilagarcía

Los centros musicales de la ciudad amplían la bolsa de empleo para percusionistas

Fátima Frieiro
29/09/2026 18:01
Imagen de archivo de una alumna del Conservatorio 
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El Concello de Vilagarcía amplía la bolsa de empleo para la contratación de personal docente en los centros municipales de enseñanza musical. En este caso concreto la convocatoria que se abre se refiere a la especialidad de percusión. La selección se llevará a cabo este jueves y podrán presentarse las personas tituladas en el Grado Profesional –para impartir clases en la Escola de Música Bernardo del Río– y en el Superior – que además en esta permite hacerlo en el Conservatorio.

El objetivo de elaboración de esta bolsa es agilizar los procesos de contratación de profesorado de ambos centros. De hecho, se recurrirá a la nueva lista para cubrir la baja temporal de la docente titular de Percusión del Conservatorio.

Las personas interesadas en concurrir a la selección deben presentarse este jueves a las 11 en las dependencias del Conservatorio para someterse a las pruebas. Tanto los candidatos que envíe el Servizo Público de Emprego como los que acudan por cuenta propia deben presentar la solicitud de inscripción debidamente cubierta y aportar la documentación que deseen alegar para que se les puntúe. La selección se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición: mediante valoración de méritos y pruebas teórica y práctica.

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