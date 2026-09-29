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Vilagarcía

Estos son los colegios de O Salnés que entran en el programa piloto de vacunación contra la gripe

La campaña se inicia el día 13 de octubre

Fátima Frieiro
29/09/2026 20:18
Una imagen de la campaña de vacunación
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Un total de cuatro colegios de la comarca de O Salnés participarán en el programa piloto de vacunación frente a la gripe que la Xunta de Galicia iniciará el próximo día 13. La campaña se puso en marcha el año pasado en un total de 50 centros educativos y consiguiendo una participación de un 51% de la población diana. Al igual que en ese momento se podrá administrar la vacuna intranasal, sin inyección, al alumnado de entre 3 y 11 años.

Los colegios de O Salnés elegidos este año para el programa piloto son el CPR Sonrisas y Lágrimas de A Illa, el CEIP San Tomé de Cambados, y el Arealonga y Sagrada Familia de Vilagarcía.

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