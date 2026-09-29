El entorno de los edificios de Invisa contará con un nuevo colector y mejoras en el asfaltado

Foto de archivo del entorno de Invisa, en Marxión

El entorno de los edificios Invisa - en Marxión- contarán a corto plazo con un nuevo colector para la red de abastecimiento y con mejoras en el asfaltado de la zona. El Concello de Vilagarcía y la empresa concesionaria Espina y Delfín han llegado a un acuerdo para mejorar la red de abastecimiento de agua potable en este punto de la ciudad.

La alerta saltó hace quince días cuando una avería destapó el mal estado en el que se encontraba la instalación. Además se constató que esta pasaba por debajo de la acera que bordea los edificios y no por la calzada, como es habitual. El Concello ha decidido que, para evitar nuevas incidencias, se lleve a cabo una actuación más ambiciosa que consistirá en la sustitución de la conducción y las acometidas a los edificios.

La Concellería de Obras e Servizos se puso en contacto con la empresa concesionaria del servicio - Espina y Delfín- para realizar la actuación de forma conjunta y para evitar esperas. A día de hoy, y según fuentes municipales, se están coordinando los medios de las dos partes para empezar lo antes posible.

Ravella expone que este ha sido el motivo por el que ya no se taparon las catas realizadas en la zona del enganche de la red al edificio, dada la previsión del inminente cambio de conexión.

Actuación prevista

Así pues será el personal del servicio municipal de Obras el que se encargará de abrir las zanjas, mientras que Espina y Delfín instalará el nuevo tramo del colector y las acometidas a los inmuebles. En la obra se aprovechará para desplazar los tubos a la calzada, dejando así libre la acera. Una vez realizadas estas operaciones la administración local asumirá el asfaltado posterior de las vías afectadas.

La pavimentación, explican desde Ravella, será con cargo a la subvención a la que Vilagarcía accedió a través de la II Fase do Plan Extraordinario Vía Depo. En este caso será una aportación de 163.000 euros que también mejorarán las calles de O Monte (en Trabanca Sardiñeira) y A Rosaleda 1 en Sobradelo.