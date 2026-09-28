Sigue la sangría en el libre marisqueo: la extracción estará cerrada en O Bohído, Os Lombos y Cabío

Imagen de embarcaciones en el libre marisqueo de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

El sector del mar de la Ría de Arousa no levanta cabeza y el libre marisqueo protagonizará –en esta campaña– un capítulo más de la historia negra que lleva acumulando desde hace ya más de diez años. Los –en su día– excelentes bancos de Os Lombos, O Bohído y Cabío no se abrirán a la extracción el próximo día 1 de octubre. Sí lo harán, por la contra, las denominadas ‘outras zonas’. Una situación que no es nueva, sino que se suma a la que los rañeiros experimentaron ya en los últimos años y para la que no parece haber una salida clara.

“De mal en peor”, coinciden tanto los patrones de Vilanova, Rosalino Díaz, como el de Carril, Javier Quintáns. Ambos estuvieron en el encuentro celebrado en Santiago entre los representantes de las cofradías arousanas que acuden al libre marisqueo y la Consellería do Mar. Fue en ese marco en el que los patrones conocieron los resultados de los análisis realizados por los biólogos del departamento autonómico y que, nuevamente, muestran un panorama desolador.

Desde Mar indican que la evaluación científica constata los efectos de la bajada de la salinidad por los temporales en los citados bancos, lo que provocó “unha gran mortandade” y – dicen– “condicionaron a recuperación dos recursos”.

La Consellería justifica mantener cerradas estas zonas con el objetivo de “equilibrar a protección dos recursos co apoio socioeconómico ao sector”. De hecho –y como ocurrió en la campaña anterior– los rañeiros podrán optar hasta tres meses de ayudas en el marco de las condiciones que establece el Fempa, algo con lo que satisface del todo al sector.

Los representantes de las cofradías arousanas se reunieron con la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Según los técnicos los muestreos realizados en las últimas semanas detectan que hay “sinais positivos” que deben protegerse. De hecho en la zona de Os Lombos se percibe una población destacada tanto de almeja como de berberecho. Eso sí, de talla no comercial. Algo que, en todo caso, ya ocurría en campañas anteriores y que después no cristalizó en producto digno de ser extraído para llevar a las lonjas.

La preocupación

El patrón vilanovés se muestra pesimista respecto a la situación del sector de a flote y también a las perspectivas que ofrece ahora esta nueva campaña. “Nada, ao non abrir nin Os Lombos, nin O Bohído nin Cabío e manter as outras zonas o que se vai facer é sobre explotar as outras zonas. É algo que levamos tempo advertindo”, explica Díaz. Además el responsable del pósito vilanovés entiende que las ayudas que se compromete a habilitar la Xunta tienen unas condiciones que “non poden asumir a maioría dos rañeiros”. Se refiere en concreto a la exigencia de haber estado de alta 120 días el año anterior. “Se estabamos en cese é imposible de cumprir”, lamenta.

Una sensación que comparte también el patrón carrilexo. “Moitísima xente non vai poder optar a esas axudas”, expone. Ayudas que cubrirían –según lo dicho por la Consellería do Mar– tres de los seis meses que dura tradicionalmente la campaña marisquera. “En zonas como Cabío e O Bohído non hai marisco nin de talla comercial nin da que non é comercial. Nada. Imos a peor”, explica Quintáns.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles V. Suárez, propuso a los representantes de las cofradías una posibilidad para aprovechar el marisco en talla no comercial que hay en Os Lombos. No es otra que la posibilidad de trasladar parte del abundante reclutamiento de berberecho de talla pequeña a los bancos marisqueros de las concesiones que tienen las diferentes cofradías. De esta forma – entiende la Consellería do Mar– se podría contribuir notablemente a la recuperación de la producción. Para ello deben ser las propias cofradías las que sondeen a los mariscadores sobre esta posibilidad. Eso sí, aclaran los patrones que a día de hoy la Xunta no ha aclarado el pago por esta actividad de forma explícita. Lo que cree Mar es que estos trabajos permitirán compatibilizar la protección de Os Lombos con una actuación activa de recuperación en otros bancos. Una opción que ya se puso sobre la mesa en las dos anteriores campañas y que no acabó de fructificar entre los mariscadores. Os Lombos, de hecho, es el banco que lleva más tiempo cerrado a la extracción desde que se inició esta crisis, pero también el que – hace ya más de 15 años– generaba la mayor cantidad de marisco de esta zona de la Ría de Arousa. Algo que ha mudado, y mucho.

Mar asegura que continuará con el seguimiento científico de los bancos y que estudiará – en colaboración con el sector– las distintas actuaciones para favorecer la optimización de los recursos.

Petición del PSOE

Por otra parte el senador del PSOE, Manuel Mirás, defendió en la Comisión de Pesca del Senado una iniciativa a través de la cual se le solicita al Gobierno que siga reforzando – a través del Instituto Español de Oceanografía y en colaboración con instituciones científicas competentes– el seguimiento de los bivalvos comerciales y otras especies de interés para el marisqueo artesanal. También pidió que el ejecutivo estatal promueva – en colaboración con las comunidades autónomas, las cofradías, el sector y la comunidad científica– mecanismos para informar de los muestreos.