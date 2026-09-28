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Vilagarcía

Nunca es tarde para aprender: primer día de clase en la universidad 'de mayores'

Un total de 59 alumnos inauguraron la sexta edición del IV Ciclo en Vilagarcía

Fátima Frieiro
28/09/2026 20:43
El curso arrancó en el centro de Matosinhos
El curso arrancó en el centro de Matosinhos
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El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, inauguró el nuevo curso del programa de la Universidade de Santiago de Compostela para mayores de 50 años, el IV Ciclo. Un total de 59 alumnos empezaron las clases.

La formación empezó a impartirse en la ciudad en la modalidad de curso completo en la temporada 21/22, gracias a la firma de un convenio de colaboración entre el Concello y la USC para implantar una sede oficial del programa en el Centro de Formación de Matosinhos. La experiencia se estrenó con una treintena de alumnos, número que se fue incrementando en los sucesivos cursos hasta la actual edición.

La asistencia a las clases permite a los matriculados obtener el Diploma Sénior de la USC. Para ello deben completarse los cuatro cursos en los que se estructura la formación interdisciplinar impartida por profesores de la USC y consistente en materias de interés para el colectivo al que se dirige, tanto del campo de las ciencias como de las humanidades.

El alcalde dio la bienvenida al alumnado y señaló que “nunca é tarde para aprender, e o coñecemento non ten idade. Canto máis poidamos atesourar, mellor comprensión teremos do mundo que nos rodea e máis libres seremos”.

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