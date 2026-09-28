La Xunta de Goberno de Vilagarcía aprueba la renovación de las redes de saneamiento en Veiga de Abaixo

José María González, edil de Obras Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía prepara una nueva actuación de mejora de los servicios básicos de la zona de Vilaboa con la renovación de las redes de saneamiento en Veiga de Abaixo. La Xunta de Goberno Local aprobó el proyecto, que cuenta con una inversión de 40.000 euros.

La intervención supondrá que un nuevo tramo del callejero disponga de las canalizaciones separadas para la recogida y conducción de las aguas residuales y de las de pluviales, completamente nuevas y con características similares a las que se acaban de instalar en la Rúa Vilaboa, con las que enlaza.

Los trabajos, explican desde el Concello, garantizarán la adecuada evacuación de las aguas, evitarán la conexión directa a tramos obsoletas de la red existente y elevarán la seguridad hidráulica del sistema. Además, reducirán el riesgo de afectación a las edificaciones limítrofes.

Siguientes pasos

Tras la aprobación del proyecto, el gobierno local tiene intención de adjudicar la obra con la mayor celeridad. De esta manera, se completará la importante actuación realizada en Vilaboa, con una inversión de 340.000 euros y que, además de renovar los servicios básicos, revalorizó la zona con la reforma integral de los espacios, la mejora estética y de accesibilidad y el acondicionamiento de la placita en el entorno del lavadero y de la fuente.

Estos trabajos, explican desde Ravella, "enmárcase na liña dos proxectos que está a desenvolver o executivo de Alberto Varela para estender e substituír o saneamento nas zonas do rural e da periferia". El objetivo de estas actuaciones es llevar el servicio a lugares donde aún no existe y renovarlo en los que se encuentra obsoleto o en mal estado, generando problemas a las personas residentes. "No que vai de mandato, 320 vivendas víronse beneficiadas destas medidas. Isto refrenda o firme compromiso que o goberno local mantén co rural vilagarcián, ao que se dedican 7 de cada 10 euros investidos", apuntan fuentes municipales.