La Autoridad Portuaria saca a licitación el Plan Estratégico que decidirá su rumbo hasta el año 2037

Imagen del Puerto de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía acaba de sacar a licitación su Plan Estratégico, un documento completo que decidirá el rumbo de la entidad en diferentes ámbitos de actuación hasta el año 2037. El presupuesto base de licitación es de 120.000 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 10 de octubre para la presentación de sus propuestas. Una vez adjudicados los trabajos la firma en cuestión dispondrá de un plazo de nueve meses para la redacción del citado Plan y la documentación anexa requerida en el pliego de prescripciones técnicas.

Desde la rada subrayan que el alcalde de esta asistencia técnica es la “investigación, estudio, formulación y redacción de la estrategia de futuro a seguir” durante los próximos diez años.

La estrategia sentará las bases de la planificación del Puerto desde los puntos de vista de gobernanza, negocio, entorno físico, política comercial, económica-financiera, organizativa, de relación con el tejido empresarial, sociedad, medioambiental, sostenibilidad, tecnológico y de movilidad, así como cualquier otro aspecto que pudiera derivarse del análisis realizado.

El documento definirá una revisión de su misión, visión, valores, factores clave del éxito, principales ejes estratégicos, objetivos a desarrollar y los planes de acción necesarios para el despliegue y su control de ejecución.

El servicio contratado abarcará desde la fase inicial de planificación y organización de los trabajos, hasta la aceptación por parte del Puerto de los estudios y entregables exigidos en el contrato.

Herramienta importante

Con el nuevo Plan, la Autoridad Portuaria podrá contar con un instrumento actualizado y de planificación eficaz, que le permitirá “afrontar con éxito los nuevos desafíos y desarrollar correctas políticas portuarias, de inversiones, comerciales, de organización, servicios y de recursos humanos, mediante la orientación de sus actividades empresariales hacia el desarrollo de una cultura de gestión enfocada al negocio y a la satisfacción del cliente”.

El documento que se elaborará incluirá propuestas estratégicas para el Puerto desde el punto de vista comercial, industrial, turístico y de uso ciudadano.

Desde la Autoridad Portuaria señalan que se considerará y aplicará el modelo de desarrollo estratégico del Marco Estratégico de los Puertos de Interés General.